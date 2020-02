Adriana Volpe è scoppiata in lacrime per le parole pronunciate contro di lei da Antonella Elia, che l'ha accusata di essere una manipolatrice.

Al Gf Vip si è consumata l’ennesima lite tra Adriana Volpe e Antonella Elia: questa volta la conduttrice si è messa a piangere dopo le parole della conduttrice e di Barbara Alberti nei suoi confronti, ed è stata accusata di essere una manipolatrice.

Adriana Volpe contro Antonella Elia

Nella casa del Grande Fratello Vip non sono tempi facili per Adriana Volpe: prima Barbara Alberti l’ha accusata di essere una manipolatrice, e poi anche Antonella Elia l’ha accusata di “vantarsi” per la sua amicizia recuperata con Fernanda Lessa. “Quando hai detto ‘sono io che ho fatto fare pace a Antonella e Fernanda’ è stata una cosa che mi ha ferito e mi ha colpito in modo negativo. Le cose belle si fanno, ma non si raccontano, non si dicono in prima serata! Sembrava che ti vantassi.

Mi hai fatto inferocire”, ha dichiarato l’attrice, specificando ad Adriana Volpe quanto si fosse sentita manipolata dal suo atteggiamento.





Adriana Volpe ascoltando le sue parole si è messa a piangere e ha replicato di non aver detto quelle parole per vanto, ma esprimere la sua vera gioia sul fatto che il “bene avesse prevalso sul male”. In conclusione del litigio le due donne si sono abbracciate e la stessa Elia ha provato a consolare la collega, che probabilmente d’ora in avanti più attenzione ai suoi atteggiamenti. Anche Barbara Alberti l’aveva grosso modo accusata di essere una manipolatrice, e non è escluso che questo abbia molto ferito Adriana Volpe. In tanti, anche sui social, hanno accusato la conduttrice di fare il doppio gioco.

Sarà vero?