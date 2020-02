Un malore di Patrick all'interno della casa del Gf Vip 4 scatena il disgusto ma anche l'ilarità dei suoi compagni: ecco cosa è successo

Non c’è dubbio che Patrick Pugliese sia il re incontrastato del Grande Fratello, anche se tra Vip! Con il Festival di Sanremo in onda su Rai Uno, Alfonso Signorini dovrà del resto fare i salti mortali per non essere battuto dalla concorrenza. Così a regalare perle di trash ai fan del reality show ci ha pensato proprio il gieffino dal ciuffo d’oro, regalando un momento di immenso divertimento.





Gf Vip: Patrick si ripete

Ripetendo un episodio avvenuto più di 15 anni fa, Patrick ha infatti replicato la celebre scena del vomito. In quell’occasione si trovava nella suite con Katia Pedrotti, quando per colpa del troppo alcol si sentì male. La vicenda si è dunque ripetuta anche al Gf Vip 4, sotto lo sguardo attonito dei suoi nuovi coinquilini.

Durante la colazione, i suoi compagni di avventura hanno quindi assistito a un evento poco carino, che però ha fatto ridere immensamente tutti quanti. In preda a un attacco di ridarella, Patrick si è infatti sentito male strozzandosi con il latte. Ecco che allora ha rimesso la bevanda sul tavolo, mentre parte del liquido gli è letteralmente uscita dal naso!

Poche settimane fa, Patrick Pugliese si era reso inconsapevolmente complice di un brutto episodio all’interno della casa. Insieme a Salvo Veneziano e a Sergio Voplini, il gieffino aveva compiuto un siparietto per niente simpatico. La loro ironia aveva dato vita a un vero putiferio sui social, tanto che molti avevano addirittura chiesto l’espulsione dal programma degli ex protagonisti del Grande Fratello.