Levante attaccata sui social da un ballerino professionista: la cantante avrebbe sottopagato i danzatori che compaiono nel video del brano di Sanremo.

Levante è stata attaccata da un ballerino professionista che l’ha accusata di pagare poco o nulla i ballerini che compaiono nei suoi videoclip. L’insinuazione è stata pubblicata su Instagram da Angelo Recchia, ex ballerino professionista di Amici.

Levante attaccata da un ballerino

Levante è fra i BIG di Sanremo 2020, con il suo brano Tiki Bom Bom. La cantante è nota per i suoi pezzi di denuncia sociale, proprio come la canzone sanremese, che invita gli ascoltatori ad uscire dalla logica mainstream proposta dalla società. Ma è proprio il videoclip del brano che in questi giorni sta suscitando polemiche.

Angelo Recchia, ex ballerino professionista di Amici, che ora lavora all’estero, ha pubblicato alcune Instagram Stories in cui accusa la cantante. La critica mossa a Levante è quella di “predicare bene ma non razzolare allo stesso modo”.

Secondo il ballerino, la cantautrice avrebbe dato ai danzatori del video solo un minimo rimborso spese di 100€ per il loro lavoro. Alcuni, definiti “semi-professionisti”, non sarebbero proprio stati pagati.

L’ex ballerino di Amici ha espresso allo stesso tempo la sua ammirazione per la cantante e i messaggi che trasmette con la sua musica. Ma proprio per questo si è detto deluso dal comportamento di Levante nei confronti dei suoi collaboratori. “Mi sento in dovere di difendere l’industria in cui ho investito tutta la mia vita”, ha commentato Angelo Recchia. In conclusione il ballerino ha lanciato un appello ai suoi “colleghi” nel mondo della danza: “Per tutti i danzatori che ancora oggi si ostinano ad accettare un tale trattamento, magari per la gloria di un first plan in un music video, auguro un po’ di amor proprio e di rispetto per quello che dovrebbe essere il vostro c***o di lavoro”.