Nozze a data da destinarsi per Luca Argentero e Cristina Marino: i due hanno annunciato di aspettare una bambina.

Luca Argentero e la fidanzata Cristina Marino hanno annunciato di aspettare una bambina: la coppia è al settimo cielo e, per il momento, ha deciso di rinviare le nozze.

Cristina Marino incinta: l’annuncio

Con enorme entusiasmo Luca Argentero e l’attrice Cristina Marino hanno rivelato di aspettare il loro primo figlio, che sarà una femmina: a svelarlo è stata la stessa fidanzata dell’attore, ospite a Verissimo. “Non l’avrei mai detto, ero certa che sarei stata madre di un maschio…e invece. Mi piacerebbe avere tre figli, perché amo le famiglie numerose”, ha dichiarato la giovanissima fidanzata di Argentero.

Durante l’estate 2019 i due avevano annunciato il loro fidanzamento, con tanto di anello condiviso con i fan via social. A sorpresa però i due hanno deciso di rimandare le nozze per via della gravidanza dell’attrice, che ancora non ha svelato quale sarà il nome della loro bambina.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da @lucaargentero in data: 10 Dic 2019 alle ore 10:57 PST

I due si sono conosciuti sul set di Vacanze ai Caraibi nel 2015, ma sono usciti allo scoperto solo un anno più tardi.

In tanti sui social sono in attesa di sapere quando verranno celebrate le tanto attese nozze, e quale sarà il nome della prima figlia dei due attori che, secondo indiscrezioni, dovrebbe nascere entro la fine di aprile. Luca Argentero precedentemente è stato sposato con l’attrice e doppiatrice Myriam Catania.