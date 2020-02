Mika è stato uno degli ospiti internazionali più attesi sul palco di Sanremo 2020: purtroppo, però, Amadeus è incappato in una gaffe.

Siparietto divertente a Sanremo 2020: dopo l’esibizione di Mika all’Ariston, Amadeus è incappato in una tragica gaffe che non è passata inosservata. D’altronde, il conduttore si è definito lui stesso “famoso per le gaffe”. Ricordiamo, infatti, la figuraccia di fronte a Tosca: il conduttore della kermesse ha confuso il Festival della canzone italiana con Festivalbar. il web in quel caso non lo ha perdonato. Ma cosa è successo nella terza serata?

Sanremo 2020, gaffe di Amadeus su Mika

Dopo la gaffe di Amadeus nella seconda serata del Festival di Sanremo 2020, spunta un altro siparietto divertente del conduttore di fronte a Mika. Infatti, l’ospite internazionale tra i più attesi alla kermesse ha incantato l’Ariston con un omaggio a Fabrizio De André con il brano Amore Che Vieni, Amore Che Vai. Nel corso della terza serata, inoltre, il cantante libanese si è esibito in My Name Is Michael Holbrook, uno dei brani contenuti nel suo ultimo progetto discografico.

Dopo l’esibizione, Amadeus ringrazia il cantante, che ne approfitta per ricordare le date del suo Revelation Tour: “Il 10 agosto sarò all’Arena di Verona – ha detto Mika -, poi all’Umbria Jazz”.

Il conduttore, per non farsi cogliere impreparato incalza il cantante ricordando la data siciliana: “Sarai anche a Taormina…”. Ma immediatamente Mika lo blocca: “Questo non dovevi dirlo…”. A quel punto, Amadeus cerca di raddrizzare il tiro sfoderando una battuta: “Mi dispiace…sono famoso per le gaffe”. Il pubblico, infine, ha applaudito.