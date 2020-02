Sanremo 2020, Cristiano Ronaldo seduto in prima fila

In molti hanno accusato Amadeus di aver utilizzato Georgina per "catalizzare" l'attenzione su Cristiano Ronaldo, seduto in prima fila.

Cristiano Ronaldo ha presenziato alla terza serata del Festival di Sanremo dove la sua compagna, Georgina Rodriguez, è stata la prima donna ufficiale al fianco di Amadeus. Sui social non sono però mancate le polemiche…

Cristiano Ronaldo a Sanremo

In molti hanno criticato aspramente questa edizione del Festival di Sanremo e in particolare la terza serata dello show, dove Cristiano Ronaldo – secondo qualcuno – sarebbe stato maggiormente sotto i riflettori rispetto alla sua compagna, Georgina Rodriguez, valletta ufficiale della terza serata sul palco dell’Ariston. Effettivamente di siparietti tra il campione e il conduttore Amadeus non ne sono mancati: Cristiano Ronaldo gli ha anche regalato la maglia della Juve (anche se Amadeus è notoriamente interista) e più volte le telecamere dell’Ariston sono tornate a inquadrare il campione, nonostante ci fosse Georgina sul palco.





Insomma, le polemiche al Festival di Sanremo non mancano mai, e questa volta sembra proprio che a far infuriare la platea dei telespettatori (sia televisivi sia social) sia il fatto che alle “donne” dello show sia stato in fin dei conti lasciato uno spazio “simbolico”, senza concedere loro la stessa attenzione data agli uomini della kermesse.

Georgina non ha dato segni di essersela presa e, del resto, lei stessa ha ammesso più volte che stare insieme a Ronaldo significhi spesso “passare in secondo piano”, visto che lui è uno dei campioni più famosi del mondo.

La modella ci ha tenuto comunque a rendersi indipendente e, per il compleanno del campione, gli ha fatto recapitare uno splendido fuoristrada fiammante.