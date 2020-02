I discografici italiani criticato la scelta di mandare in onda la registrazione della finale dei giovani nella quarta serata di Sanremo 2020.

La Federazione dell’Industria Musicale Italiana ha fortemente criticato la decisione di mandare in onda le esibizioni dei due semifinalisti della categoria giovani attraverso dei filmati preregistrati. I video saranno mostrati durante la quarta serata del Festival di Sanremo 2020 ma la Fimi ha già parlato di schifezza e pagliacciata: “Adesso c’è la schifezza della finale dei Giovani per la quale manderanno la registrazione dell’esibizione dell’artista in semifinale. Una pagliacciata. E pensare che avevamo fatto progressi l’anno scorso”. Il ceo di Fimi Enzo Mazza ha inoltre affermato: “I Giovani sono sempre più maltrattati”.