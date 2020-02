Sanremo 2020, Leo Gassman si racconta: “Vi svelo com’è mio papà”

"Sono onorato di far parte della mia famiglia, ma il mio è un percorso diverso": così Leo Gassman ha commentato la sua partecipazione a Sanremo 2020.

Il suo cognome non lascia spazio al dubbio, ma lui ha voglia di farsi conoscere per la sua musica e la sua arte. Non nasconde l’emozione e l’entusiasmo di essere arrivato a Sanremo 2020. Leo Gassman in conferenza stampa ha raccontato qualcosa in più su di sé e la sua carriera.



Sanremo 2020, Leo Gassman si racconta

“Sono onorato di far parte della mia famiglia, ma il mio è un percorso diverso. Sto cercando di costruire con impegno, sacrificio”. Sul suo arrivo a Sanremo 2020 ha commentato: “Non pensavo neppure di essere selezionato. È stato un onore cantare su questo palco”.

“Mi sembra di aver partorito 3 gemelli”, è il tweet di Alessandro Gassman. A tal proposito, il giovane cantante ha commentato: “Era in pensiero per la gara, ma per me è un confronto fra artisti, i quali possono crescere insieme.

Sanremo 2020 è una grande occasione. Oggi sto bene, voglio divertirmi ed emozionarmi, dando anche un messaggio di positività”. Per i provini di XFactor Leo Gassman aveva preferito non svelare niente a nessuno, per Sanremo invece “l’ho detto a mia mamma, alla quale dico tutto. Mi lascia più libertà, papà è più in angoscia, quindi non gliel’ho detto e ho fatto il mio percorso”. Quindi ha aggiunto: “Lui vuole che vada avanti con l’università: io sto facendo entrambi. Lunedì 10 febbraio, infatti, subito dopo Sanremo, torno in aula. Ho la frequenza obbligatoria e non posso saltare altri giorni e ho esami a fine febbraio, quindi devo stare sul pezzo”.