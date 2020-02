Sanremo 2020, la scaletta della quarta serata del 7 febbraio

Ferve sempre di più l'attesa per la quarta serata del Festival di Sanremo: la scaletta è ricca di esibizioni.

La 70esima edizione del Festival di Sanremo sta per svolgere al termine, ma anche alla quarta serata non mancheranno ospiti di fama internazionale ed esibizioni che faranno discutere.

Sanremo 2020: la scaletta

Per quanto riguarda la quarta serata a Sanremo 2020, gli artisti che si “fronteggeranno” sul palco dell’Ariston sono:

Paolo Jannacci

Rancore

Giordana Angi

Francesco Gabbani

Raphael Gualazzi

Anastasio

Pinguini Tattici Nucleari

Elodie

Riki

Diodato

Irene Grandi

Achille Lauro

Piero Pelù

Tosca

Michele Zarrillo

Junior Cally

Le Vibrazioni

Alberto Urso

Levante

Bugo e Morgan

Rita Pavone

Enrico Nigiotti

Elettra Lamborghini

Marco Masini

I quattro semifinalisti tra le Nuove Proposte – protagonisti di due sfide a coppia – che si fronteggeranno con i vincitori sono:

Leo Gassmann contro Fasma

Tecla contro Marco Sentieri





Gli ospiti della quarta serata, che verrà condotta da Antonella Clerici e Francesca Sofia Novello al fianco di Amadeus, saranno Lewis Capaldi e Dua Lipa.

Sul palco dell’Ariston sono attesi anche Ghali (che probabilmente si esibirà in uno dei brani del suo ultimo album), Gianna Nannini e Johnny Dorelli. Per quanto riguarda la classifica della terza serata per il momento in testa agli altri concorrenti vi sarebbe Tosca, ma è ancora presto per dire chi sarà il vincitore di questa edizione. Per la quarta serata dello show Fiorello – che nel frattempo avrebbe avuto un battibecco con Tiziano Ferro – ha promesso che salirà sul palco vestito da coniglio. Sarà vero?