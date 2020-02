Gaffe della Rai: poco prima che venisse annunciato il vincitore di Sanremo Giovani 2020, il nome è comparso sul profilo Instagram ufficiale.

Gaffe della Rai poco prima dell’annuncio del vincitore di Sanremo Giovani 2020. Mentre il televoto era ancora in corso, sull’account Instagram ufficiale SanremoRai è comparso un post che annuncia la vittoria di Tecla Insolia. Il post è stato immediatamente rimosso. L’annuncio si è poi rivelato errato: a conquistare il primo posto tra le Nuove Proposte è stato infatti Leo Gassmann.

Sanremo Giovani 2020: il vincitore

Il post è stato rimosso immediatamente dal profilo Instagram ufficiale del Festival della canzone italiana, ma lo screen è stato condiviso da diversi utenti su Twitter.

La card è la stessa con cui l’account aveva già precedentemente condiviso i nomi e le immagini dei quattro concorrenti in gara per la sezione Giovani. Ma sulla foto, in aggiunta, compare la dicitura “Vincitrice delle Nuove Proposte Sanremo 2020” riferita a Tecla.

Ma proprio quando ormai il pubblico si aspettava di veder premiata la giovanissima autrice di 8 marzo Amadeus ha annunciato la vittoria di Leo Gassmann, figlio di Alessandro e nipote di Vittorio.

Le scuse della Rai

Non si è fatta attendere la risposta della Rai, che su Twitter ha spiegato l’accaduto: “Come avete ben capito abbiamo già le card pronte con tutti i possibili vincitori.

Abbiamo pubblicato per errore sia quella di Tecla che di Marco Sentieri, in luogo di quelle per ricordare il codice televoto. Siamo umani“.