Una puntata davvero movimentata quella del Trono Over di Uomini e Donne: lo show di Barbara De Santi visibilmente innervosita

Al Trono Over di Uomini e Donne, Barbara De Santi ha letteralmente tenuto banco. La popolare Dama ha infatti perso la pazienza con Marcello Michisanti, in quanto non riteneva giusto che lui la snobbasse. In realtà la donna era anche abbastanza risentita dal confronto con Mattia Ciardo, che non la sopporta più. Marcello ha così dato ragione al “rivale” sul carattere difficile di Barbara, ma a quel punto in studio si è scatenato l’inferno!

Uomini e Donne anticipazioni

Le anticipazioni del Trono Over di Uomini e Donne rivelano dunque che la De Santi ha lanciato un biscotto contro Marcello. Ma non si è fermata qui, perché gli ha gettato addosso anche una scarpa, dal momento che l’uomo continuava a prenderla in giro. Molto sorpreso, il cavaliere l’ha definita “pericolosa”, mentre Barbara ha continuato a comportarsi male anche durante l’intervento di Armando.





“Sono scomoda e falsa, perché vi smaschero uno alla volta!”, ha urlato a un certo punto la Dama.

Non paga delle critiche di Gianni Sperti sullo spreco del cibo, Barbara ha quindi preso il biscotto buttato a terra e lo ha mangiato. Sul web, ovviamente, i commenti si sono sprecati. Alcuni hanno infatti giudicato la scena del tutto trash, altri invece hanno gridato allo scandalo. Se il gesto fosse stato compiuto da un uomo, per esempio, si sarebbe già parlato di violenza.