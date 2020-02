Bugo è nato in una famiglia lontana dalla musica ma ha coltivato la sua passione fin dai tempi del liceo: la sua carriera vanta grandi successi.

Crstiano Bugatti, in arte Bugo, è un cantautore popolare della scena indie tra i più apprezzati degli ultimi 20 anni. Dal 2000 è un grande amico di Morgan, con il quale ha deciso di partecipare al Festival di Sanremo 2020. La canzone che hanno portato in gara è Sincero. Durante la quarta serata del Festival, però, è accaduto un colpo di scena: Bugo ha abbandonato il palco umiliato da Morgan e la coppia è stata squalificata. Non era mai accaduto prima d’ora.





Chi è Bugo

Nato in una famiglia lontana dalla musica, Cristian Bugatti, in arte Bugo si è avvicinato al mondo musicale durante il servizio militare. Ha iniziato a suona la chitarra nel 1992, dopo che alcuni amici di Rho, nell’hinterland milanese, lo hanno spinto nel mondo della musica. È nato, infatti, a Milano il 2 agosto del 1973.

Cresciuto tra Cerano e Trecate, in provincia di Novara, ha maturato una spiccata sensibilità artistica fin dagli anni del liceo. Famoso nel genere indie, non molto noto nel panorama italiano, si è sempre distinto per i suoi brani alquanto singolari: “Mi sono rotto i co***oni”, “Me la godo”, “Che diritti ho su di te”. Una volta terminato il servizio militare, Bugo ha formato una piccola band: i Quaxo.

Nel 2002, dopo aver firmato per l Universal, pubblica i primi 5 album. La strada è tutta in salita, ma la sua forza di volontà lo contraddistingue in ogni cosa. Nel 2015, infatti, firma con Carosello e pubblica l’Ep “Arrivano i nostri”. Infine, nel 2016 pubblica “Nessuna scala da salire”, seguito nel 2018 dalla raccolta in chiave rock di “RockBugo”.

Nel 2020 ha deciso di partecipare al Festival di Sanremo insieme a Morgan, con il quale però è stato squalificato durante la quarta serata.