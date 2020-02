Ariete, Vergine, Sagittario e Pesci i segni più fortunati: tutto sull'oroscopo settimanale di Paolo Fox dal 10 al 16 febbraio 2020.

Come da tradizione, Paolo Fox ha reso note le sue previsioni riguardanti l’oroscopo settimanale dal 10 al 16 febbraio 2020. Qui i dettagli segno per segno sull’andamento dell’amore e del lavoro durante la seconda settimana dal mese.

Oroscopo settimanale Paolo Fox 10 febbraio

Sarà un ottimo periodo per gli Ariete, i Vergine, i Sagittario e i Pesci. Qualche difficoltà in più invece per Toro, Bilancia e Scorpione che vengono quotate con un punteggio di 2 su 5.

Ariete

Con Venere nel segno la situazione amorosa è molto propizia e favorevole. Le storie d’amore chiuse possono avere un’occasione di recupero nel fine settimana. Anche professionalmente le ansie e lo stress accumulati negli ultimi sei mesi non si faranno più sentire.

Toro

Continua il periodo delle grandi decisioni e, proprio per questo, anche di grande nervosismo.

Sul lavoro c’è stata una tensione che ha messo alla prova i nati sotto questo segno che potrebbe essersi riversata anche sull’amore. Meglio non essere troppo polemici dunque nella vita di coppia anche se venerdì sarà difficile mantenere la calma.

Gemelli

Con venere favorevole ci sono buone prospettive per chi crede nell’amore. In campo lavorativo potrebbero sorgere delle piccole indecisioni soprattutto nella giornata di lunedì ma alla fine ogni contrasto potrà essere superato.

Cancro

Le storie d’amore che hanno resistito alle intemperie restano forti. Per i single torna la voglia di chiarire situazioni non chiare ma attenzione a non innamorarsi di chi è troppo lontano o troppo legato dato che molti pianeti sono opposti.

Leone

C’è una strana agitazione per molti Leone che sono soli da qualche tempo: è un periodo difficile per relazionarsi con gli altri e concedersi completamente.

Con le stelle agitate è complicato anche mantenere un buon equilibrio nella vita di coppia.

Vergine

I nati sotto questo segno non devono sottovalutare nuovi incontri e, se vivono una relazione da molto tempo, potranno recuperare le emozioni perse durante la giornata di venerdì. Anche sul lavoro c’è una vittoria imminente grazie alla presenza favorevole di Marte.

Bilancia

Venere in opposizione parla chiaro: giornate come quelle di inizio settimana mettono in discussione i rapporti. Si nota una maggior incertezza anche nelle relazioni di lungo corso soprattutto nel fine settimana quando potrà capitare un momento di tensione.

Scorpione

In amore c’è bisogno di un piccolo incoraggiamento. Le coppie che si vogliono bene non hanno nulla da temere ma ci sarà qualche ritardo da mettere in conto, forse dovuto ad un problema legato alla casa o alle troppe spese che dovranno essere diluite nel tempo.

Sagittario

Nonostante le scelte fatte a gennaio non siano state di grande rilievo, con Venere favorevole può tornare un amore o il desiderio di amare.

Le forti emozioni provate in questo periodo faranno anche da guida per il futuro.

Capricorno

Venere dissonante porta dubbi in amore e così le relazioni che nascono in questa settimana sembrano difficili da gestire e lontane. Sul lavoro invece la situazione è migliore: non solo si potranno ricevere conferme, ma ci sarà anche la possibilità di essere più richiesto.

Acquario

Continua l’ondata di recupero per tutti coloro che vogliono parlare di amore. Le stelle suggeriscono anche un piccolo investimento in termini di idee: attorno a mercoledì potrebbe esserci una bella novità.

Pesci

Le passioni nate nelle ultime tre settimane si rinnovano. Bisogna soltanto cercare di non dare spazio a persone che sono già legate o troppo difficili da raggiungere. Periodo favorevole anche sul lavoro anche perché ci saranno meno nemici e molti più estimatori.