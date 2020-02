Dopo la squalifica di Bugo e Morgan da Sanremo, il manager di Cristian è intervenuto con un attacco: "Dovevano escludere solo Morgan".

Il colpo di scena durante la quarta serata del Festival di Sanremo 2020 è stato accolto con stupore da tutti: Bugo e Morgan sono stati squalificati. Infatti, Morgan avrebbe modificato il testo della loro canzone umiliando Bugo, che ha abbandonato il palco dell’Ariston. Sulla squalifica di Bugo da Sanremo 2020, però, è intervenuto il manager di Cristian, che ha lanciato un duro attacco a Morgan.

Sanremo 2020, il manager di Bugo

Nonostante i diversi litigi che erano avvenuti nei gironi precedenti, “Bugo non sapeva niente del nuovo testo scritto da Morgan”. Così sono intervenuti i discografici del cantante in una conferenza stampa infuocata con i giornalisti. Infatti, il rapporto tra i due era molto teso, ma nessuno si aspettava che Bugo e Morgan venissero Squalificati da Sanremo 2020. Il manager di Cristian, in particolare, ha rivelato che c’erano stati molti momenti difficili nei quali nemmeno si parlavano, anche durante le prove.

Momenti che sono culminati nella rottura definitiva dei rapporti. “Noi seguiamo Bugo e Morgan è il featuring – ha spiegato ancora l’etichetta Mescal -, lo special guest, noi l’abbiamo invitato a cantare nella canzone di Bugo che è inclusa nell’album di Bugo che è uscito oggi e questa cosa la voglio specificare”.

Appare un clima teso persino nella conferenza stampa, dove il manager prosegue: “Il problema nei duetti è che hanno provato male e tardi perché ci sono state partiture completamente sbagliate. Ieri sera è successo il disastro completo. Morgan voleva fare il direttore d’orchestra, il pianista, il cantante e il presentatore e alla fine è successo quello che è successo”. Tuttavia, “Morgan aveva firmato una liberatoria in cui si impegnava a non offendere la Rai – hanno rivelato infine -.

Non capiamo perché sia stato squalificato anche Bugo”.