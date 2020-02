Dopo aver abbandonato il palco offeso da Morgan, Bugo è scomparso dietro le quinte: Amadeus lo ha cercato fino alle 4 del mattino.

“Stasera si chiude questa settimana indimenticabile – ha detto Amadeus nella conferenza stampa di fronte ai giornalisti -. Il sogno non era solo condurre il Festival ma portare al Festival quello che sognavo”. Sono parole forti quelle di Amadeus in sala stampa a Sanremo 2020: il conduttore ha assistito a diversi colpi di scena: l’ultimo è il caso Bugo-Morgan. Proprio rispetto a questo, inoltre, il direttore artistico avrebbe precisato: “Devo recuperare il sonno. Stanotte alle 4 ero in giro per Sanremo a cercare Bugo, poi l’ho trovato. C’è stato un problema personale, è giusto che lo raccontino loro”.

Sanremo 2020, Amadeus sul caso Bugo-Morgan

Dopo aver abbandonato il palco offeso da Morgan, Bugo è scomparso dietro le quinte: Amadeus lo ha cercato fino alle 4 del mattino. In conferenza stampa il giorno seguente, inoltre, il conduttore e direttore artistico avrebbe confessato che per le 4 del mattino i due avrebbero avuto un dialogo.

Poi Amadeus avrebbe scambiato alcuni messaggi sms anche con Morgan. Ma ciò che è successo e come si sono svolte le cose “è giusto che lo raccontino loro”, ha poi detto il conduttore della kermesse.

Il dialogo con Bugo

“Quello che è accaduto dietro le quinte io non lo so – ha aggiunto ancora il conduttore in sala stampa -, so che tra loro c’è stato un problema personale”. “Il dato scontato è che il testo non poteva essere cambiato. Dietro al palco gli artisti possono fare ciò che vogliono, per me è il testo che fa fede. Quel cambiamento, Bugo ovviamente non l’ha potuto accettare. Non ci sono telecamere. Magari un tecnico li avrà visti”. Inoltre, Amadeus ha tenuto a specificare che “Bugo è di un’educazione pazzesca. La prima cosa che mi ha detto è stata ‘Ti chiedo scusa’.

Era affranto per avermi creato un problema. Mi ha detto: ‘Con tutto quello che hai da fare sei qui alle 4 a parlare con me, grazie’. Gli ho detto che secondo me le radio trasmetteranno il suo brano”.

I messaggi con Morgan

“Morgan mi ha mandato un messaggio dicendosi dispiaciuto – ha concluso infine Amadeus -. È genio e sregolatezza. Loro sono molto amici, si vogliono bene, mi auguro che possano risolvere e portare in giro questa canzone”. La rottura tra la coppia presente al Festival è avvenuta tra le 1:47 e le 1:48, momento in cui Bugo ha lasciato il palco. Uscendo di scena, Cristian Bugatti ha decretato la squalifica della coppia dal Festival, così come il testo modificato da Morgan aveva già fatto in precedenza. Una squalifica che, come confermato dal direttore artistico, è ufficiale. “Bugo e Morgan non prenderanno parte al Festival”, e nemmeno “Bugo da solo”.

Si attendono quindi le spiegazioni dei diretti interessati.