Dopo aver appreso dal backstage che Bugo e Morgan erano stati squalificati, Elettra Lamborghini ha avuto una reazione particolare.

Bugo e Morgan sono stati squalificati da Sanremo 2020 per “defezione”: la reazione di Elettra Lamborghini alle parole di Amadeus è clamorosa. La giovane, infatti, stava seguendo l’esibizione da dietro le quinte in attesa di raggiungere il palco dell’Ariston. All’improvviso, però, cala il silenzio e la cantante si appassiona a quanto sta accadendo. Morgan ha cambiato il testo di Sincero e ha umiliato Bugo, che ha lasciato il palco.

Bugo e Morgan squalificati: reazione Elettra

Intervistata da Andrea Delogu e Ema Stokholma per Radio 2, Elettra Lamborghini ha reagito in modo particolare dopo aver appreso la notizia che Bugo e Morgan sono stati squalificati. Mentre parlava della sua esibizione, infatti, si è interrotta improvvisamente: “Io spero non mi sia uscita una tetta – diceva -. Ho il copricapezzoli è imbarazzante, orribile, non vedo l’ora di toglierlo. Ero scalza tipo gipsy, domani anche, basta.

Mai con i tacchi. Twerkare è difficile. Ti parte la gamba, poi…”. Cala in silenzio. Poi la cantante riprende dicendo: “Mi sto appassionando a quello che è successo a Bugo e Morgan“. E infine: “Oh no… Vuol dire allora, adesso che sono ultima. Che vita di me…”.

Infatti, con la squalifica di Bugo e Morgan la classifica muta leggermente e porta Elettra Lamborghini in ultima posizione. A guidare la gara, invece, è Francesco Gabbani, già quotato tra i possibili vincitori della kermesse. Ma tutto si decide nell’ultima serata di sabato 9 febbraio.