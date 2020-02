Sanremo 2020, Bugo e Morgan squalificati: il tweet della discordia

Un tweet di Bugo alcuni giorni fa sembrava preludere gli sviluppi della coppia a Sanremo 2020: nella quarta serata sono stati squalificati.

Bugo e Morgan sono stati squalificati dal Festival di Sanremo 2020 per “defezione”: mentre il primo cambiava le parole del testo della canzone, il secondo lasciava il palco dell’Ariston. Infatti, Morgan avrebbe modificato volutamente le parole di Sincero per “vendicarsi” di come si era comportato Bugo nella serata duetti. Stando a quanto raccontato dal cantante nell’intervista su Repubblica, infatti, Bugo si sarebbe comportato da protagonista. Perciò il cantante ha organizzato un contrattacco che però è costato alla coppia la squalifica dalla kermesse. Un tweet, da quanto appare sui social, potrebbe essere il promotore della rottura tra Morgan e Bugo e la fine dell’avventura a Sanremo 2020.

Sanremo 2020, tweet di Bugo contro Morgan

“Le brutte intenzioni, la maleducazione, la tua brutta figura di ieri sera, la tua ingratitudine, la tua arroganza, fai ciò che vuoi mettendo i piedi in testa, ma tu sai solo coltivare invidia, ringrazia il cielo se sei su questo palco, rispetta chi ti ci ha portato dentro e questo sono io“.

Sono queste le parole con cui Morgan ha modificato il testo della canzone Sincero umiliando Bugo nella quarta serata di Sanemo 2020.

Pare, però, che un tweet di poche ore prima preludesse un clima teso tra i due cantanti. infatti, Bugo scriveva sui social: “Avete presente i puffi? Ecco ci sono i puffi da una parte e dall’altra ci sono io, i puffi poveretti giocano, io no e tiro dritto”.