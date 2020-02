All'inizio della finale del Festival di Sanremo 2020, Amadeus ha reso nota la classifica generale dei 23 Big rimasti in gara.

All’inizio della finale del Festival di Sanremo 2020, Amadeus ha reso nota la classifica generale dei 23 Big rimasti in gara dopo la squalifica di Bugo e Morgan.

Sanremo 2020 finale: la classifica

La classifica mostrata in apertura della quinta serata è il risultato delle precedenti, frutto delle votazioni rispettivamente della giuria demoscopica per la prima esibizione dei Big, dell’orchestra per la serata cover e della sala stampa per la quarta serata.