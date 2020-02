Nel backstage di Sanremo, Elettra Lamborghini ha insegnato ad Aurora Ramazzotti il twerk: il video su Instagram ha divertito i fan.

A Sanremo 2020 ha fatto molto discutere l’esibizione di Elettra Lamborghini e il suo twerk sul palco dell’Ariston: la cantante ha insegnato ad Aurora Ramazzotti il trucco. Il video, apparso nelle stories di Instagram della figlia di Michelle sta facendo il giro del web. Mostrando a uno a uno i passi da seguire le due ragazze hanno infiammato i fan. Aurora Ramazzotti, ricordiamo, si trova al Festival di Sanremo in veste di inviata per Rtl.

Sanremo, Elettra e Aurora: il twerk

Esibizioni che non sono passate inosservate sul profilo Instagram di Aurora Ramazzotti: Eletrra Lamborghini le insegna l’arte del twerk. “Puoi insegnare al nostro pubblico come si twerka? – ha esordito Aurora -. Un po’ come i passaggi da seguire”. Prima di tutto la cantante ha spiegato: “Apri le gambe…aprile bene bene”.

“Poi pecorata – ha ironizzato Elettra tra le risate – e poi tiri su il c*lo, non le gambe”. Mentre Aurora provava a dilettarsi, però, Elettra si posiziona per aiutarla.

Si tratta di “un movimento del bacino” non estremamente facile che richiede anni di pratica: dilettarsi, però, è sempre divertente. Infine, con un gesto di amicizia, Elettra ha mostrato ad Aurora la tecnica da seguire. Si piegano le gambe come si dovesse fare uno squat, si piegano le braccia e si muove il bacino avanti e indietro. Sembra facile, eppure quando Aurora ci ha provato si è fatta autoironia.

“Io rigida come un tronco”, ha commentato la figlia di Michelle mentre Elettra si muoveva con scioltezza. Poi, conclude la stories dicendo: “Provateci anche voi da casa!”.