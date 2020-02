Il Festival di Sanremo 2020 è giunto alla finale: la scaletta della serata è ricca di grandi ospiti e concorrenti.

La scaletta della finale di Sanremo 2020 preannuncia una serata ricca di grandi ospiti. A condurre la serata, al fianco di Amadeus, saranno Diletta Leotta, Sabrina Salerno, Francesca Sofia Novello e Mara Venier. Il primo a esibirsi sul palco dell’Ariston sarà Leo Gassmann, il vincitore delle Nuove Proposte.

Sanremo 2020, la scaletta della finale

L’8 febbraio andrà in onda la finale di Sanremo 2020: sul palco dell’Ariston si alterneranno i 23 concorrenti rimasti in gara dopo l’eliminazione di Bugo e Morgan. Ecco l’ordine in cui si esibiranno i Big del Festival:

Gli ospiti

Sul palco dell’Ariston, oltre ad Amadeus, ci saranno le co-conduttrici Diletta Leotta, Sabrina Salerno, Francesca Sofia Novello e Mara Venier.

Numerosi anche gli ospiti della serata, a partire dal cast del film “La mia banda suona il pop” di Fausto Brizzi. Fra i volti più conosciuti compariranno Christian De Sica, Diego Abatantuono, Massimo Ghini, Paolo Rossi e Donatella Finocchiaro. Per l’occasione si esibirà anche il gruppo internazionale Gente De Zona.