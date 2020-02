La fidanzata di Valentino Rossi, Francesca Sofia Novello è stata accolta da Amadeus con una bomboletta spray: la gag sul passo indietro.

Dopo la gaffe di Francesca Sofia Novello in conferenza stampa a Sanremo 2020, Amadeus ha accolto la fidanzata di Valentino Rossi con una bomboletta spray. Il conduttore, armato anche di spazzolone, ha messo in scena una gag divertente per poi commentare: “Pippo mi aveva avvertito – scherzando -: a Sanremo devi essere pronto a tutto”. Che cosa è successo?

Sanremo 2020, gaffe Francesca Sofia Novello

Amadeus ha accolto sul palco dell’Ariston a Sanremo Francesca Sofia Novello, la madrina della quarta serata e la fidanzata di Valentino Rossi. Dopo l’ingresso e la discesa della scalinata con un abito lungo nero molto elegante, però, la donna ha notato che il conduttore aveva in mano una bomboletta spray. Infatti, Amadeus ha poi proseguito il suo teatrino andando a segnare una linea bianca a terra e dicendo: “Questa è la ‘linea del passo indietro’, non puoi indietreggiare”.

Il riferimento, chiaramente è a un episodio del passato. In particolare, durante la conferenza stampa di presentazione del Festival a metà gennaio, nel presentare Francesca, Amadeus disse: “Apprezzo la sua capacità di stare vicino a un grande uomo rimanendo un passo indietro”. Per questa dichiarazione il conduttore venne accusato di sessismo.

In seguito al divertente siparietto, infine, è toccato al conduttore mettere a posto la scena. Infatti, munito di spazzolone si è messo a pulire il palco dallo spray bianco prima di accogliere il prossimo ospite. Con ironia, infine, commenta: “Pippo mi aveva avvertito: a Sanremo devi essere pronto a tutto“.