Morgan ha pubblicato un video che mostra come stesse impiegando i minuti in camerino prima di entrare sul palco di Sanremo 2020 e innescare una lite con Bugo.

A poche ore dalla finale di Sanremo 2020 da cui Morgan e Bugo sono stati squalificati, il primo ha reso noto cosa stesse facendo in camerino qualche minuto prima di salire sul palco. Ha infatti pubblicato un video sul proprio profilo Instagram che lo ritrae in un atteggiamento pacato che non avrebbe mai lasciato presagire ciò che è poi realmente successo.

Sanremo 2020: Morgan in camerino

Il cantante stava semplicemente ingannando il tempo intonando un brano insieme alla collega Gianna Nannini. Lei stessa ha infatti presenziato alla quarta puntata del Festival in qualità di ospite dilettando il pubblico con alcuni dei suoi successi più noti. La canzone intonata non è stata scelta a caso. Si tratta di Canzone per te di Sergio Endrigo, la medesima che lui aveva cantato con Bugo nella serata dedicata ai duetti.

Con tutta evidenza sarebbe stata proprio quella a creare delle dissonanze tra i due, con il più giovane che ha accusato l’altro di avergli rubato la scena e aver fatto una performance diversa da quella precedentemente provata.

Emblematica è la descrizione posta a corredo del video. Questa recita: “Ecco cosa stavo facendo tre minuti prima di andare in scena nella spontaneità con un’artista vera“. Quasi a voler insinuare che invece Bugo non lo fosse. Nessuna parola sotto al suo post, dato che lo stesso Morgan ha impostato la modalità di blocco del commenti. Un modo forse per non alimentare le enormi polemiche e discussioni già in atto.