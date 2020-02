Sanremo 2020, quarta serata: la classifica della sala stampa

Al termine della quarta serata del Festival di Sanremo 2020 è stata resa nota la classifica generale dei 23 Big in gara.

Sanremo 2020 quarta serata: la classifica

Di seguito il risultato delle preferenze espresse dalla sala stampa:

Diodato Francesco Gabbani Pinguini tattici nucleari Le Vibrazioni Piero Pelù Tosca Rancore Elodie Achille Lauro Irene Grandi Anastasio Raphael Gualazzi Paolo Jannacci Rita Pavone Levante Marco Masini Junior Cally Elettra Lamborghini Giordana Angi Michele Zarrillo Enrico Nigiotti Riki Alberto Urso.

La classifica iniziale

All’inizio della serata era già stata resa nota una classifica, frutto delle votazioni delle prime tre serate:

Francesco Gabbani Le Vibrazioni Piero Pelù Tosca Pinguini tattici nucleari Diodato Elodie Marco Masini Irene Grandi Michele Zarrillo Levante Anastasio Alberto Urso Raphael Gualazzi Paolo Jannacci Enrico Nigiotti Giordana Angi Achille Lauro Rita Pavone Rancore Riki Elettra Lamborghini Junior Cally Bugo e Morgan.

La classifica mostrata da Amadeus all’apertura della serata del 7 febbraio è il risultato della combinazione di quelle rese note in precedenza. Le prime due – quelle della prima e seconda serata – sono state determinate dal voto della giuria demoscopica. Durante la terza serata, invece, è stata l’orchestra sanremese a esprimere la propria preferenza. La palma della vittoria (seppur parziale) è andata rispettivamente a Le Vibrazioni (che hanno portato il brano Dov’è), Francesco Gabbani (con Viceversa) e Tosca (con la cover di Piazza grande).