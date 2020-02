Vincenzo Mollica è stato omaggiato dalla platea dell'Ariston con una standing ovation durante la quarta serata di Sanremo 2020.

Standing ovation per Vincenzo Mollica in occasione della sua ultima presenza all’Ariston durante laa quarta serata del Festival di Sanremo 2020. Presente nella platea del teatro, Amadeus sono scesi da lui per salutarlo e omaggiarlo.

Vincenzo Mollica a Sanremo 2020

Lo showman ha ricordato le tante cose fatte insieme allo storico giornalista del TG1, iniziando proprio dall’ultima, ovvero l’avventura di Viva Raiplay. I due si sono poi dati un grande abbraccio a significato del sentimento di amicizia e stima, oltre al rapporto lavorativo, che li tiene legati.

Amadeus ha quindi mostrato dei videomessaggi registrati da alcuni personaggi tanto del mondo musicale quanto giornalistico. Tra questi quello di Stefania Sandrelli (“Ti mando 24 mila baci“), Vasco Rossi e Roberto Benigni (“Sei la mia canzone preferita di Sanremo“).

Tutti hanno riconosciuto la grandezza di Mollica, per il quale la settantesima edizione sarà l’ultima che seguirà nel ruolo di inviato per il telegiornale di mamma Rai.