Papà Alessandro Gassman pubblica una foto del piccolo Leo con la madre Sabrina. L'attore si mostra molto orgoglioso del figlio, vincitore della sezione "nuove proposte" di Sanremo 2020

Alessandro Gassman festeggia la vittoria suo figlio Leo a Sanremo con un post sui social. L’attore si è mostrato molto entusiasta a seguito del trionfo di Leo Gassman nella sezione Nuove Proposte di Sanremo 2020.

Nella foto postata dal padre orgoglioso, Leo Gassman è ritratto da bimbo con la madre Sabrina Knafilz. Uno scatto molto tenero, che Alessandro ha deciso di condividere con tutti per celebrare il trionfo del figlio.

L’attore augura ai suoi followers una buonanotte e suscita subito una valanga di commenti. In molti notano la somiglianza tra il piccolo Leo Gassman e la madre Sabrina. Tra gli altri, la vulcanica conduttrice Antonella Clerici commenta: “uguale!”; mentre l’attrice Anna Foglietta aggiunge: “la grande bellezza”.

Alessandro Gassman celebra la vittoria di Leo su Twitter

Alessandro Gassman ha anche pubblicato un video subito dopo la proclamazione della vittoria figlio, mostrandosi visibilmente emozionato.

Leo ha replicato direttamente in conferenza stampa. “Immagino che vedere un figlio che fa quello che gli piace sia la soddisfazione più grande. Perché è la cosa più rischiosa. Sono felice di aver reso orgoglioso mio padre», ha dichiarato ai giornalisti.

Leo Gassman ha presentato alla storica kermesse il suo brano “vai bene così”, un testo acclamato dalla critica per il suo messaggio positivo. Si tratta infatti di un brano che invita ad accettare i propri fallimenti. In tal senso, Leo Gassaman ha dichiarato alla stampa: “dentro c’è tutto quello che avrei voluto sentirmi dire in quei momenti. Dobbiamo imparare che la vera sconfitta non è cadere, chiedere scusa e ripartire, ma l’ossessione della vittoria“. Poi ha spiegato anche il senso della parola africana contenuta nel testo, “asimbonanga”.

Il cantante ha precisato che si tratta di un termine della lingua zulu che significa “non lo abbiamo visto”e che è stato utilizzato come inno contro l’apartheid.