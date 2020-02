Elettra Lamborghini non si presenta a Domenica In per paura del confronto con la Lucarelli

Elettra Lamborghini torna a far parlare di sè all’indomani della 70esima edizione del Festival di Sanremo per una decisione presa a pochi minuti dall’avvio di Domenica In. La giovane concorrente ha infatti deciso all’ultimo momento di non prendere parte alla trasmissione condotta da Mara Venier. Il motivo riguarda Selvaggia Lucarelli.

Elettra Lamborghini assente a Domenica In

La giovane cantante ha partecipato al Festival della Canzone Italiana arrivando 21esima nella classifica finale. Al termine del Festival, come previsto, tutti i cantanti in gara sono stati invitati nello speciale del programma Domenica In, condotto da Mara Venier. Una sorta di riunione informale post festival, dove era prevista anche la partecipazione della giovane ereditiera. Che però, all’ultimo momento, avrebbe cambiato idea. Il perché? Voci parlano di una fuga dal confronto con la temibile Selvaggia Lucarelli, opinionista, che non stravede per la Lamborghini.

Di lei e della sua esibizione sul palco dell’Ariston, la Lucarelli aveva del resto commentato sul suo profilo twitter: “La Lamborghini è il coronavirus della musica: le si avvicina Myss Keta e stona pure lei.”

Elettra Lamborghini rifiuta il confronto con Selvaggia Lucarelli

L’assenza della Lamborghini a Domenica In ha subito infuocato i social. C’è chi dice di aver visto la ragazza pronta per entrare in scena dietro le quinte, e la risposta della Lucarelli non si è fatta a tal proposito attendere: “Volevo dire una cosa. Ho saputo che Elettra era qui fuori, truccata e vestita. E’ andata via da Sanremo, da qua, perché ha visto che c’ero io e non voleva incontrare me. Io posso essere antipatica, quello che volete ma ci si confronta con i giornalisti e non si scappa dal contraddittorio.

Non ho mai avuto il piacere di conoscere Elettra, forse ho fatto una battuta su Twitter dicendo che era vestita da damigella… non ricordo. Per fare le bizze bisogna avere un grande talento che nel suo caso non c’è. Non sa cantare, il suo pezzo era brutto, al posto suo proverei ad essere simpatica ed autoironica”. Intanto Francesco Facchinetti ha chiesto all’ufficio stampa di Elettra una comunicazione ufficiale nella quale vengano spiegati i motivi dell’assenza della ragazza in studio. Mentre Mara Venier ha commentato: “Deve rispettare il pubblico, poteva farmi chiamare e dirmi che c’è un problema e avremmo potuto trovare una soluzione”. Insomma, la fuga della giovane Lamborghini non è piaciuta e Facchinetti e la Maionchi hanno invitato Elettra a presentarsi prima della fine della trasmissione.