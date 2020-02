Durante l'incontro con la stampa di Domenica In, Enrico Nigiotti non reagisce bene alle critiche al suo pezzo "Baciami adesso". In particolar modo, la polemica è esplosa con la giornalista Selvaggia Lucarelli

Sanremo è come sempre teatro di polemica. Questa volta fanno discutere le parole di Enrico Nigiotti, arrivato diciannovesimo con la sua “Baciami adesso”. Il cantante livornese, infatti, sembra non aver fatto apprezzato le critiche mosse da alcuni giornalisti, in primis Selvaggia Lucarelli.

Lo scontro tra Nigiotti e Lucarelli a Domenica In

Nel corso della puntata di Domenica in del 9 febbraio la Lucarelli ha fatto notare a Nigiotti di aver presentato un pezzo debole, molto meno radiofonico rispetto a “Nonno Hollywood”.

Punto sul vivo, il cantante ha replicato “anche lo scorso anno mi dicevano che Nonno Hollywood non era bella e adesso mi dicono che è un capolavoro. L’anno scorso me l’hanno bocciata tutti”. Poi però ha anche aggiunto, poco elegantemente: “comunque siete acide, dovete fare di più l’amore“.

Un commento che è stato subito tacciato di sessismo e che la Lucarelli ha riportato sui social, aggiungendo: “a proposito di Sanremo e le donne. Se a Nigiotti fai notare che la canzone è carina ma era più bella quella dell’anno prima, risponde: “Siete acide, fate più l’amore”. Poi dice “è il festival delle donne”. Che fatica“. La padrona di casa, Mara Venier, ha subito preso le difese della Lucarelli, invitando il pubblico in sala a fare lo stesso.

Sicuramente uno scivolone da parte di Nigiotti, che esce da questo festival con un bel carico di polemiche sulle spalle. Il cantante livornese non è nuovo alle polemiche sul palco dell’Ariston. Nell’edizione del 2018 aveva infatti lanciato una frecciatina al conduttore Claudio Bisio, risentito per la sua esibizione in ora troppo tarda: “è mezzanotte ma sono ancora svegli dopo la canzone”, aveva commentato.