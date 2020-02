Nel corso dell'ultima serata del Festival di Sanremo Elodie ha ammaliato il pubblico con un look davvero spettacolare

La settantesima edizione del Festival di Sanremo si è conclusa e a vincere l’ambito premio è stato Diodato. Numerose le esibizioni che si sono intervallate nel corso dell’ultima serata del Festival, tra cui quella di Elodie che ha ammaliato il pubblico con un look davvero spettacolare.

Elodie ammalia il pubblico con il suo look

Per l’ultima puntata di Sanremo 2020 Elodie ha sfoggiato un look davvero pazzesco, con una scollatura che ha ammaliato il pubblico presente al teatro e ovviamente anche quello casa. Per ben quattro serate, d’altronde, la cantante ha sfoggiato dei look molto belli e non poteva essere di meno nel corso dell’ultima serata dell’importante kermesse canora.

Proprio come per la semifinale, anche in occasione della finale, l’ex allieva di Amici di Maria De Filippi ha indossato un vestito con una scollatura in grado di mettere in risalto il suo fisico perfetto.

Con il suo vestito nero e una capigliatura fantastica, Elodie ha ammaliato il pubblico con la sua bellezza ed eleganza. Gli occhi del pubblico maschile sono ovviamente puntati sulla sua scollatura da urlo, ma l’abito presenta un particolare che non è passato di certo inosservato. A cosa ci riferiamo? Ovviamente allo spacco super vertiginoso che ha messo ben in evidenza le gambe perfette della giovane cantante.

Numerosi i commenti social a corredo dei vari scatti dopo le sue performance sul palco dell’Ariston, con i suoi fan che non hanno potuto fare a meno di commentare la sua bellezza. Tra questi non poteva di certo mancare quello di Marracash, il fidanzato della cantante romana che a corredo di una foto di Elodie ha scritto “Amore mio”, accompagnato da tantissime emoticon a cuore.