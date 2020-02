Diletta Leotta, una delle co-conduttrici del Festival di Sanremo 2020, si è esibita sulle note di Eminem in dialetto siciliano.

Esibizione a sorpresa per Diletta Leotta durante la finale di Sanremo 2020: la co-conduttrice ha cantato e ballato sulle note di Eminem, con una rivisitazione in dialetto siciliano, con le parole di Ciuri Ciuri (ovvero “Fiori Fiori”).

Il testo di Ciuri Ciuri

Com’è picciotti? tutt’apposto?

Ciuri ciuri (ciuri di tuttu l’annu)

L’amuri ca (mi rasti ti lu tornu)

Ciuri ciuri (ciuri di primavera)

Si tu nun m’ami (io moru di pena)

Nun cantu nè p’amuri (nè p’amanti)

Ca nun mi passa mancu (pi la menti)

Jè pi la donna mia (ca nun mi voli)

Jè pi la donna mia (ca nun mi senti)

U sicilianu sugnu e mi nni vantu

Picchì la terra mia jè china china d’incantu

Lu sole, le saline rici lu sbarcaturi

“Su tutti cosi ca mi fannu strinciri lu cori”

C’è lu giardinu in mezzu di lu mari

Tutto intessuto fitto di limiuni e ciuri

Tutti l’aciddi vannu liberi a cantari

Puri i sireni ca c fannu sempre amuri

St’amuri va tu na para di na pausa

Mi pare giusto che nè sempre pi na causa

Ma è tornare sempre frischi cchiù di prima

Mi fai, mi fai ballari macari chiddi ca so lì ma

Mi fai ballari cu chi granni picciriddi

Ca s’ammuttano, ca ja muzzicano,

Ca si pigghiano pi capiddi,

Ca si stricano, ca si sciusciuliano,

Ca si pigghiano a chianchiate

Ma con la gioia della gente spensiarata

Shake shake E allora

Ciuri ciuri (ciuri di tuttu l’annu)

L’amuri ca (mi rasti ti lu tornu)

E allura Ciuri ciuri ciuri ciuri ciuri ciuri (ciuri di primavera)

Si tu nun m’ami (io moru di pena)

Nun cantu nè p’amuri (nè p’amanti)

Ca nun i passa mancu (pi la menti)

Jè pi la donna mia (ca nun mi voli)

Jè pi la donna mia (ca nun mi senti)

Ju sicilianu sugnu e mi nni vantu

Picchì la terra mia jè china china d’incantu

Fuego roy fuego