Nella serata finale di Sanremo 2020 Diletta Leotta si è resa protagonista di una piccola gaffe.

Nella serata finale di Sanremo 2020 Diletta Leotta si è resa protagonista di una piccola gaffe nei confronti di Alberto D’Urso. Immediato l’intervento di Amadeus.

Sanremo 2020, la gaffe di Diletta Leotta

Aveva esordito come valletta della serata di Sanremo 2020 e ha chiuso alla grande il cerchio sul palco nel giorno della finale. Diletta Leotta ieri sera ancora una volta ha estasiato tutti con la sua bellezza: un incantevole abito bianco che ha impressionato il pubblico dell’Ariston con il suo fascino, eleganza e semplicità. Unico neo della serata una piccola gaffe che è passata inosservata, forse proprio grazie alla suo charme, ma che non ha assolutamente sminuito la presenza della presentrice sportiva.

Ripetiamo, nulla di grave che ha intaccato lo share finale della serata. La conduttrice è stata chiamata da Amadeus per presentare Alberto D’Urso, in gara come concorrente con la canzone “Sole ad Est”.

Prima però che il cantante scendesse le scale, Diletta era partita già spedita con la presentazione dell’orchestra e dell’autore delle musiche. Una chiara defaillance data dall’emozione della sua seconda serata sul prestigioso palco dell’Ariston che Amadeus ha colto al volo, smorzando al situazione con una battuta: “Facciamogli prima scendere le scale”.

Missione compiuta

Il voto finale non può che essere positico per la cara Leotta. Esordio assoluto nella kermesse e già capace di attirare l’attenzione del pubblico, non solo per il suo fascino. Il monologo sulla bellezza della prima serata ha convinto tutti, e amaggior ragione quindi la piccola gaffe dell’ultima serata puà passare in cavalleria.