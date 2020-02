Coez durante l'esibizione di Diodato ha pubblicato su Instagram un video: "Ve l’avevo detto che vinceva Diodato" e poi ha commentato con Levante

Diodato ha vinto il Festival di Sanremo2020 con il suo brano “Fai rumore”, ma non tutti sanno che in passato il cantautore tarantino ha avuto una relazione con l’ex giudice di X Factor Levante, la canzone potrebbe essere dedicata a lei?

Diodato e Levante

Durante l’esibizione del 39enne, Coez l’ha ripreso in un video poi pubblicato su Instagram in cui spiegava: “Ve l’avevo detto che vinceva Diodato” e dopo essersi ripreso ha poi girato la telecamera verso la cantante Levante autrice della canzone Tikibombom e affermato: “Questa l’ha dedicata a te!”. L’ex giudice di X Factor ridendo ha detto: “No!”.

io sto volando coez che riprende diodato che canta la canzone e poi inquadra levante (ex di diodato) dicendo

“QUESTA È DEDICATA A TE EH” ✈✈✈✈✈✈✈✈✈✈✈#Sanremo2020 #Diodato pic.twitter.com/8fR7EJFH8v — Ciambellone (@Lightvvoodde) February 9, 2020

I due, sembrerebbe infatti che si siano lasciati in buoni rapporti. Al punto che la cantante si è congratulata subito con l’ex scrivendo “Bravo Antonio”.

In una intervista al settimanale Chi la stessa aveva spiegato che: “Al contrario di quello che taluni si stanno divertendo a raccontare, io e Antonio siamo in ottimi rapporti. Non solo ci siamo scritti, ma ci siamo anche visti a settembre e di recente. La sua presenza in un certo qual modo mi fa stare più tranquilla e le guerre non hanno mai fatto per noi”.

La finale del Festival di Sanremo 2020 che ha visto vincere cantautore tarantino è stata una delle più seguite degli ultimi anni.