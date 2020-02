La cantante siciliana ha tifato fino alla fine per una posizione dell'ex fidanzato Diodato sul podio della finale di Sanremo 2020.

La cantante siciliana ha tifato fino alla fine per una posizione dell’ex fidanzato Diodato sul podio della finale di Sanremo 2020. Nel backstage l’amico Coez l’avrebbe pure imbarazzata, intuendo che la canzone fosse rivolta proprio a lei.

Sanremo 2020, Levante ha tifato per Diodato

Il vincitore di Sanremo 2020 è Diodato, e la gioia è tanta non solo sul palco, ma anche nel backstage. Levante, infatti, ex del neo vincitore della kermesse, ha ammesso di aver sempre tifato per lui, per un suo posizionamento sul podio, e quando è giunta la notizia della sua vittoria, pare che sia esplosa dalla contentezza, come dimostrano anche le sue storie di Instagram. In questa diretta lei si è mostrata felice per i tre nomi rimasti a contendersi la vittoria (Pinguini Tattici Nucleari e Francesco Gabbani), ma nel cuore ha sempre sperato che il suo ex potesse trionfare, come poi Sky avrebbe spoilerato prima del dovuto, causando polemiche e disagi di cui già abbiamo parlato in un altro articolo.

L’intuizione di Coez

Sul palco dell’Ariston come ospite c’era anche Coez, grande amico di Levante e che ha seguito la premiazione da dietro le quinte. Sapendo del assato amoroso tra i due, al momento della proclamazione pare che il cantante abbia detto alla siciliana: “Fai rumore è dedicata a te eh?“, creando un po’ dis compiglio e mettendo in imbarazzo Levante.

Dopo la loro rottura avvenuta poco tempo fa, infatti,su molti testi di Diodato aleggiava ancora la figura della cantante siciliana come musa ispiratrice e destinataria dei suoi messaggi d’amore.