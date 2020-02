GF VIP, Barbara Alberti ha bestemmiato: il video

Barbara Alberti ha bestemmiato al Gf Vip? Il caso ha generato un putiferio sui social e in tanti si chiedono se verrà squalificata.

Al Grande Fratello Vip Barbara Alberti si è lasciata sfuggire una bestemmia che ha diviso il popolo della rete: la concorrente rischierà la squalifica dal programma come tutti coloro che finora hanno bestemmiato?

Barbara Alberti: la bestemmia

Raccontando un aneddoto agli altri concorrenti nella Casa del Grande Fratello Vip, Barbara Alberti si è lasciata sfuggire una bestemmia. In realtà la concorrente citava un episodio la cui protagonista avrebbe detto una bestemmia, e pertanto non è chiaro se la frase da lei detta possa costarle davvero l’espulsione dallo show.







L’episodio sui social ha diviso i fan e i telespettatori: alcuni hanno criticato Barbara Alberti, mentre i fan della concorrente hanno come sempre preso le sue difese, divertiti dall’episodio.

All’interno del Grande Fratello Vip Barbara Alberti è la concorrente più anziana (ha 76 anni), e in molti hanno temuto che volesse ritirarsi prima della fine del programma per via delle sue condizioni di salute: la scrittrice ha lasciato la casa in via eccezionale per sottoporsi a un controllo medico e di recente, dopo una brutta botta da lei data a una porta a vetri, in molti hanno temuto per le sue condizioni di salute.

Nella casa del Grande Fratello Vip la scrittrice si è attirata contro anche non poche antipatie: oltre ai telespettatori da casa Barbara Alberti ha discusso faccia a faccia con la conduttrice Adriana Volpe, con cui non correrebbe affatto buon sangue.