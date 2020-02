Clizia Incorvaia sembra chiudere definitvamente all'ex marito Francesco Sarcina, anche dopo aver letto la canzone da lui cantata sul palco di Sanremo.

All’inizio della decima puntata del Gf Vip, Alfonso Signorini ha chiamato Clizia Incorvaia in disparte per farle ascoltare il brano cantato dal suo ex marito Francesco Sarcina al Festival di Sanremo. La canzone, che si intitola “Dov’è“, sarebbe infatti dedicata a lei.

Clizia Incorvaia su Francesco Sarcina

A sentire le sue parole, Clizia lo ha definito un uomo soffrente e alla ricerca di se stesso, condizione che l’ha sempre colpita. Il consiglio che si è sentita di dargli è quello di ritrovare se stesso come è riuscita a fare lei, liberarsi dal suo meta personaggio e circondarsi di persone più sane “e non da quei burattini che lui ha intorno e che governa“. Al conduttore che le chiede se in un futuro possa esserci un ritorno di fiamma tra i due, la sua risposta non lascia adito a dubbi.

Questo ciò che ha affermato: “Ho amato tanto questo uomo ma mi ha uccisa come donna. L’amore nei suoi confronti si è esaurito“.

I suoi pensieri sembrano infatti rivolti ad altro, soprattutto al periodo di passione che sta vivendo all’interno della casa con Paolo. Tra i due è anche scattato il primo bacio della quarta edizione del programma.

Francesco Sarcina e Clizia Incorvaia si erano lasciati definitivamente a luglio 2019 dopo essersi già presi un periodo di pausa da novembre 2018 al febbraio successivo. Il motivo della rottura sarebbe l’invaghimento da parte di lei per Riccardo Scamarcio, uno dei migliori amici di lui nonché loro testimone di nozze. La Incorvaia ha sempre negato ma l’ex marito aveva confermato ai giornalisti questa versione affermando di essersi sentito pugnalato alle spalle.