Come è cambiata nel corso degli anni Giovanna Civitillo, moglie di Amadeus? Gli esordi all’Eredità con le foto che mostrano la sua trasformazione

Giovanna Civitillo è la bellissima moglie di Amadeus, apprezzato direttore artistico nonché presentatore della 70a edizione del Festival di Sanremo. Anche se non l’abbiamo vista salire direttamente sul palco dell’Ariston, l’ex ballerina è stata spesso ripresa seduta in prima fila vicino al figlio José Alberto Sebastiani, nato proprio dalla oramai lunga storia con il conduttore di casa Rai. Giovanna è stata però una delle inviate de “La Vita in Diretta” proprio in occasione del festival della canzone italiana, tornando dunque per poco a lavorare in tv.

Oggi è una bellissima 4enne, ma siamo certo che molti la ricorderanno al tempo dei suoi esordi sul piccolo schermo, quando era una delle professoresse dell’Eredità. Nel corso della sua carriera ovviamente sono state diverse le trasformazioni per la solare Giovanna, come dimostrano le foto qui proposte.

Giovanna Civitillo ieri e oggi

Nata nel 1977 a Vico Equense, Giovanna Civitillo fin da piccola ha sempre studiato danza. Ha iniziato a lavorare in tv nel 1996, proprio nelle vesti di ballerina ossia come protagonista di diversi programmi di successo, tra cui “Carramba! Che sorpresa”,”Fantastica italiana” e “Domenica In”.





Nei primi anni del 2000 è poi giunta la svolta professionale e sentimentale con L’Eredità. Nel programma preserale, dove si esibiva in stacchetti con abiti succinti, ha infatti conosciuto Amadeus, col quale ha poi iniziato quella splendida storia d’amore che dura tutt’oggi. Nonostante da allora sia passato qualche anno, Giovanna Civitilli è sempre bellissima, con un viso più maturo ma certamente ancor più interessante.