Nella casa del Grande Fratello Vip è scoccato il primo bacio tra Clizia Incorvaia e Paolo Ciavarro, mentre Francesco Sarcina si esibiva a Sanremo

Finalmente è arrivato il primo attesissimo bacio tra Paolo Ciavarro e Clizia Incorvaia! I due attuali concorrenti del Grande Fratello Vip 4 si sono infatti lasciati travolgere dalla passione all’interno della Casa più spiata d’Italia. Proprio mentre Francesco Sarcina, ex marito della influencer, gareggiava sull’ambito palco della 70ª edizione del Festival di Sanremo, ecco che i due si sono lasciati andare alle emozioni che covavano da giorni.

Grande Fratello Vip: la passione vince

Tutto ha avuto luogo intorno alle 3 della scorsa notte, complice qualche bicchiere di vino in più. Mentre i due si trovavano in giardino, Clizia si è dunque seduta in braccio a Paolo Ciavarro, che è apparso completamente estasiato.

Dopo un po’, gli altri coinquilini sono rientrati in casa, lasciando i due nella loro intimità. Così, dopo qualche sguardo complice, hanno iniziano a baciarsi appassionatamente. Il bacio è andato avanti per oltre mezz’ora, dopodiché il figlio di Massimo Ciavarro e di Eleonora Giorgi ha commentato con un sussurro: “Ora io come faccio a uscire da qui? È troppo grosso, non voglio più uscire…”.





Quasi per ironia della sorte, quasi negli stessi istanti veniva dato l’annuncio della classifica finale di Sanremo 2020, con Le Vibrazioni di Francesco Sarcina posizionati al quarto posto. Il bacio tra Paolo e Clizia ha reso felici non solo i tanti telespettatori del Grande Fratello Vip, ma ha anche la ‘benedizione’ di mamma Eleonora, che aveva già manifestato la propria contentezza per il loro feeling.

I due sembrano del resto molto presi, tanto che Paolo Ciavarro sostiene di aver finalmente trovato la donna della sua vita. Clizia Incorvaia, invece, ha ammesso di essersi sentita travolgere da una passione irrazionale.