Dopo l'ingresso di Serena Enardu al Grande Fratello Vip, Miriana Trevisan ha invece rinunciato a entrare nella Casa: svelato il motivo

Se stavate già pregustando il nuovo ingresso nella Casa del Grande Fratello Vip, ebbene resterete a bocca asciutta! Miriana Trevisan, ex moglie di Pago, ha infatti deciso di fare un passo indietro all’ultimo minuto. Questo, nonostante a Verissimo Alfonso Signorini ne avesse già annunciato ufficialmente l’entrata nella Casa più spiata d’Italia. Il giornalista, intervistato da Silvia Toffanin, ha di fatto precisato come proprio la Trevisan, contrariata dall’atteggiamento di Serena Enardu nei confronti di Pacifico Settembre, avesse chiesto un faccia a faccia con l’ex tronista sarda.

A rendere nota la défaillance della ex Velina di Striscia la Notizia è stata proprio la diretta interessata. Sui suoi profili social Miriana ha di fatto pubblicato un post dove ha fatto sapere che non sarà presente nella puntata che andrà in onda lunedì 10 febbraio. “Carissimi, non entrerò nella casa del Grande Fratello Vip questa sera. La vedrò insieme a voi da casa. Respect…”. Così ha dunque scritto la Trevisan su Instagram, annunciando che non prenderà parte allo show di Canale 5. Il Respect finale è dunque il motivo di questa sua decisione, ritenendo evidentemente più corretto che Pago e Serena risolvano da soli la propria situazione.

È dunque possibile che Miriana Trevisan, dopo aver fatto chiesto a Signorini il confronto con la Enardu, abbia poi riflettuto sulla cosa, preferendo non esporsi.

Il suo dietrofront è stato del resto apprezzato dai fan della showgirl napoletana, che hanno commentato positivamente la sua decisione. Molti le hanno infatti scritto che è saggio non immischiarsi in una situazione simile in una diretta televisiva così importante come quella del Grande Fratello Vip.