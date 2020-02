Ida Platano e Riccardo Guarnieri: come procede il rapporto?

Riccardo Guarnieri avrebbe rivelato di non aver perdonato a Ida una sua unica incertezza a proposito del loro matrimonio.

Dopo un periodo piuttosto travagliato e i loro numerosi tira e molla, Ida Platano e Riccardo Guarnieri hanno deciso di lasciare insieme il trono over di Uomini e Donne e, nonostante i due si siano detti intenzionati a convolare a nozze, c’è una cosa che il cavaliere non sarebbe proprio riuscito a mandare giù.

Ida Platano e Riccardo Guarnieri: il rapporto

Oggi tra Ida Platano e Riccardo Guarnieri regna la pace, e sembra che i due continuino a mantenere il proposito di convolare presto a nozze. Nonostante la coppia sia in buoni rapporti, Riccardo Guarnieri avrebbe confessato di trovare difficile perdonare a Ida il fatto di avergli detto di sì – alla proposta di nozze – dopo circa una settimana dalla sua attesissima domanda. La dama si sarebbe presa il suo tempo per riflettere specialmente dopo tutte le incertezze vissute accanto a Riccardo, noto al pubblico del trono over per la sua gelosia e per la sua possessività nei confronti della dama.





Oggi fortunatamente sembra che i due siano riusciti a trovare un equilibrio, e i fan sono in attesa di sapere quando verranno celebrati i tanto attesi fiori d’arancio.

Riccardo ha rivelato anche che starebbe cercando lavoro a Brescia, così da potersi presto trasferire a casa della compagna. Il figlio che Ida ha avuto da una precedente relazione avrebbe instaurato un buon rapporto col cavaliere, e sarebbe felicissimo di andarci a convivere. Insomma, tutto sembra procedere liscio come l’olio tra Ida e Riccardo, e i fan non vedono l’ora di avere presto ulteriori novità!