La seconda stagione de "L'amica geniale" andrà in onda lunedì 10 febbraio 2020: le prime anticipazioni sulla serie di successo di Rai Uno

Prenderà il via lunedì 10 febbraio 2020 in prima serata su Rai Uno la seconda stagione de “L’amica geniale”. La serie tv, che riprende il secondo romanzo della saga firmata da Elena Ferrante, si intitola “Storia del nuovo cognome” e ci rivelerà quanto accaduto nella vita delle due giovani protagoniste. Lila ed Elena vivono infatti due vite del tutto differenti, seguendo a proprio modo un destino drammatico.

Per la regia di Saverio Costanzo, la trama riprenderà da dove era stata lasciata nello scorso capitolo. Ritroveremo dunque le due ragazze all’età di 16 anni, mentre entrambe si trovano di fronte a un bivio. Lila, in particolare, si porrà diverse domande sulla propria identità, dopo aver accettato di prendere il cognome del marito.

La giovane sente infatti di aver perso un pezzo di sé stessa, chiedendosi se non sia già tardi per riprendere in mano la propria vita.

L’amica geniale ritorna in tv

Elena continua invece a restare assorbita dallo studio, anche se l’amore busserà nuovamente alla porta del suo cuore. L’incontro con Nino influenzerà peraltro il legame con l’amica, mentre a contorno alla storia principale si svolgeranno anche le altre vicende. Da una parte ci sono dunque i Carracci e i Peluso, dall’altra la scuola con la maestra Oliviero e la professoressa Galiani. Loro saranno i pilastri della formazione di Elena, che potrà così sperare di potersi costruire una carriera lontano dal rione, dalla violenza e dall’anonimato.





In questa seconda stagione de “L’amica geniale” ritroveremo pertanto le due amiche ancora nel pieno dell’adolescenza.

Presto, ad ogni modo, le cose cambieranno, quando entrambe si ritroveremo adulte e immerse nella storia dell’Italia degli anni 60, in un periodo particolarmente importante per gli italiani e per il Paese in generale.