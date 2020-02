Diodato ha conquistato la vittoria al Festival di Sanremo 2020, ma la classifica social è stata ben diversa da quella effettiva del Festival.

La 70esima edizione del Festival di Sanremo si è conclusa tra polemiche, lacrime e emozioni: a conquistare il podio da vincitore è stato Diodato, ma sui social c’è chi avrebbe preferito un altro artista come numero 1 di questa edizione del Festival.

Sanremo: la classifica social

Diodato è il vincitore effettivo della 70esima edizione del Festival di Sanremo, e in tanti si sono detti soddisfatti del fatto che “abbia vinto il migliore”. Secondo la classifica emersa dalle preferenze social dei telespettatori però, a “meritare” il podio sarebbe stato un altro artista della kermesse: si tratta di Achille Lauro, che ha sconvolto il pubblico dei telespettatori con i suoi look trasgressivi e fuori dal comune.





Sempre secondo i social il secondo posto del podio lo avrebbe meritato Elodie, mentre al terzo posto si sarebbe ritrovato quello che è stato l’effettivo vincitore di questa edizione, ovvero Diodato.

In realtà Elodie e Achille Lauro si sono classificati rispettivamente al settimo e ottavo posto dopo che i voti dei telespettatori da casa e quelli della giuria demoscopica sono stati sommati per emettere il verdetto finale.

A parere quasi unanime invece l’ultimo posto della classica andrebbe a Bugo e Morgan, che in realtà sono stati squalificati per via della loro performance interrotta e della loro lite nel dietro le quinte dello show. I due a seguire si sono vicendevolmente rimpallati le responsabilità della vicenda, ma sui social il pubblico è stato implacabile condannando fin da subito l’atteggiamento dei due musicisti. Secondo la classifica social Elettra Lamborghini si sarebbe guadagnata il sesto posto, ma in realtà l’ereditiera è arrivata ultima al posto di Morgan e Bugo.