Dietro le quinte dell'ultima puntata di Sanremo 2020 Elettra Lamborghini aveva annunciato ciò che avrebbe voluto fare in scena.

A poche ore dalla sua ultima esibizione sul palco di Sanremo 2020, Elettra Lamborghini ha condiviso sul proprio profilo Instagram un video girato dietro le quinte. Mentre i suoi collaboratori le dicevano di fare in fretta perché erano in ritardo, la cantante non ha mancato di svelare cosa avrebbe voluto fare durante la finale.

Sanremo 2020: Elettra Lamborghini dietro le quinte

“Stasera voglio far volare tutti i parrucchini dell’Ariston. Voglio fare un movimento di chiappa che li faccia volare via tutti“. Così la Twerking Queen aveva annunciato come ultimo tocco al gran finale del Festival della musica italiana. Ed effettivamente è riuscita, se non a fare quanto dichiarato, almeno a lasciare a bocca aperta il pubblico maschile che seguiva la puntata.

Complice la tuta blu da lei indossata con un ampio decolleté, verso la fine della sua esibizione Elettra ha rischiato di essere protagonista di un incidente hot.

Proprio durante uno dei suoi movimenti, il vestito si è infatti spostato lasciando intravedere ciò che non avrebbe dovuto.

Accortasi subito, la cantante ha cercato di rimediare sistemando l’abito anche se le telecamere avevano già fatto in tempo a riprendere quanto accaduto. Persino Amadeus se n’é accorto pur non stando di fronte a lei ma di lato, tanto che al termine della performance le ha chiesto: “Musica, e il resto?“. Ironica la risposta della Lamborghini, che ha affermato ridendo: “E il resto non è scomparso“.

Questa non è stata la sola battuta da lei fatta durante il Festival. I più ricordano il commento seguito all’annuncio della qualifica di Bugo e Morgan: “Ma così vuol dire che sono ultima!“.