Belen Rodriguez lancia il “Fai Rumore Challenge” in onore di Diodato

L'esibizione di Belen Rodriguez e Stefano De Martino ha fatto il pieno di like: i due hanno lanciato il Fai Rumore Challenge via social.

Belen Rodriguez e la sua famiglia hanno seguito assiduamente tutte le puntate del Festival di Sanremo 2020, e via social la showgirl ha lanciato un nuovo challenge a cui far partecipare i fan della kermesse e di Diodato.

Belen Rodriguez e Diodato

Attraverso i social Belen Rodriguez e Stefano De Martino hanno lanciato una nuova competizione: ognuno si potrà esibire nel successo di Diodato Fai Rumore, vincitore del Festival di Sanremo 2020. Il video della coppia è stato commentato dallo stesso cantante, che ha postato un’emoticon di apprezzamento per l’esperimento della coppia, che si è ripresa mentre cantava il brano vincitore della kermesse musicale.

All’inizio della kermesse Belen avrebbe tifato per Gabbani, ma poi avrebbe cambiato idea in favore del vincitore del Festival di Sanremo 2020, e per questo lei e suo marito hanno deciso di rendergli omaggio reinterpretando a loro modo la canzone.

A seguire il Festival di Sanremo insieme a loro ci sarebbero stati anche la madre della showgirl (Veronica Cozzani), suo padre Gustavo e il piccolo Santi, il figlio che la coppia ha avuto nel 2013.





Belen Rodriguez e Stefano De Martino sono tornati insieme nel 2019 dopo 4 anni di separazione, e tra i fan c’è chi spera di vederli di nuovo all’altare per sancire di nuovo il loro sogno d’amore. Secondo indiscrezioni la coppia potrebbe avere presto un altro figlio, ma per il momento nessuno dei due ha dato adito alle voci sulla questione.