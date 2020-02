Clizia Incorvaia e Paolo Ciavarro si sono di nuovo lasciati prendere dalla passione: baci di fuoco nella piscina del Gf Vip

Clizia Incorvaia e Paolo Ciavarro sono tornati a farsi travolgere dalla passione. Completamente soli in piscina, i due si sono baciati con fortissima passione, quasi incuranti delle telecamere del Grande Fratello Vip. Sta dunque nascendo davvero un sentimento tra il figlio di Massimo Ciavarro ed Eleonora Giorgi e la bella influencer nonché ex moglie di Francesco Sarcina?

Clizia e Paolo, passione travolgente

In piena notte, mentre Pago e Serena Enardu stavano ancora discutendo sulla puntata appena conclusa, Clizia e Paolo hanno invece ripreso da dove si era fermati qualche ora prima. Lei ha chiarito di non pensare a un possibile ritorno di fiamma con l’ex marito. Pertanto appare pronta a vivere appieno il feeling che sta nascendo con il romantico Paolo. Se dopo il primo bacio, inoltre, Clizia era stata assalita dai sensi di colpa per un’altra persona che stava frequentando prima di entrare al Gf Vip, ora pare invece aver dissipato ogni dubbio.

Visualizza questo post su Instagram 🎥 CLIZIA INCORVAIA E PAOLO CIAVARRO: BACI HOT ED EFFUSIONI IN PISCINA Scoppia la passione irrefrenabile fra Paolo Ciavarro e Clizia Incorvaia❤️🎥 @cliziaincorvaia @paolociavarro #gfvip #gfvip4 Un post condiviso da Grande Fratello Vip4 (@_grandefratello_vip4) in data: 11 Feb 2020 alle ore 2:40 PST

Clizia Incorvaia si lascia andare

Clizia ha dunque invitato Paolo in piscina, ricordandogli:“Dai che è caldissima, ti avevo chiesto un bacio”.

Così il figlio d’arte l’ha subito raggiunta, ammonendola però con un sorriso: “Ci dobbiamo regolare”. I due si sono quindi lasciati andare a un intenso gioco di sguardi, che si è concluso inevitabilmente con una serie di baci infuocati. Nonostante le telecamere, i gieffini non sembrano intenzionati a bloccarsi. Persino il timido Paolo non è riuscito a contersi, stringendo a sé la bella Incorvaia e dicendole: “Non me ne frega niente, vieni qua”.