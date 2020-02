Gf Vip, i concorrenti prendono in giro Achille Lauro

Nella casa del Grande Fratello Vip i concorrenti si sono scatenati contro Achille Lauro per il suo look a Sanremo 2020.

Al Grande Fratello Vip Alfonso Signorini ha mostrato ai concorrenti una foto di Achille Lauro, concorrente al Festival di Sanremo 2020, durante la sua esibizione della prima serata: i gieffini si sono lasciati andare a commenti ironici contro il cantante.

Gf Vip contro Achille Lauro

I concorrenti della casa del Grande Fratello Vip non hanno seguito il Festival di Sanremo 2020, ma Alfonso Signorini ha mostrato loro una foto dell’esibizione di Achille Lauro, con tuta trasparente durante la prima serata del Festival. I commenti dei concorrenti hanno generato un putiferio sui social: Fernanda Lessa e Andrea Montovoli hanno dichiarato che il concorrente sarebbe “piatto” e lo hanno paragonato a Antonio Zequila (che pure ha indossato una tuta aderente all’interno della Casa più spiata d’Italia).





Fernanda Lessa, che ha avuto modo di conoscere il cantante durante la partecipazione a Pechino Express, ha anche commentato: “Ma poi era con quel compositore, brrr, tutti bianchicci, magrolini.

E hanno pure vinto. Ora pure Sanremo”. Patrick ha riso alle parole della modella e ha a sua volta commentato “A Sanremo è tutto un magna magna”.

I look sfoggiati da Achille Lauro hanno sollevato non poche critiche, e lui stesso ha risposto alle provocazioni e ai commenti dopo la sua esibizione sul palco sanremese. I commenti dei concorrenti del Grande Fratello Vip hanno infastidito non poco i fan del cantante, che attraverso i social si sono scatenati contro di loro. Achille Lauro replicherà a quanto accaduto nella casa più spiata d’Italia? Il cantante ha dichiarato di essere completamente indifferente alle critiche.