GF Vip, Antonella Elia incontra il fidanzato: “Perchè hai visto la tua ex?”

Il fidanzato di Antonella Elia, Pietro Delle Piane, ha incontrato la compagna per chiarire la sua posizione sulle foto in compagnia della sua ex.

Dopo che nella precedente puntata Antonella Elia aveva visto le foto del suo fidanzato Pietro Delle Piane in compagnia dell’ex Fiore Argento, quest’ultimo ha voluto entrare nella casa del GF Vip per chiarire la situazione.

Antonella Elia incontra il fidanzato Pietro

“Non capisco che necessità ci fosse ad andare in giro con una sua ex quando io sono qui. Comunque sono abituata”, così ha detto Antonella prima di sapere che il suo fidanzato fosse nella casa. Dopodiché Alfonso le ha mostrato dei video in cui Pietro, ospite di Barbara D’Urso, è stato sottoposto alla macchina della verità. Secondo quest’ultima lui avrebbe avuto incontri ripetuti con l’ex in cui si sarebbero anche baciati, frasi negate totalmente da Pietro che si è scagliato contro la conduttrice.

A quel punto ha fatto il suo ingresso nella casa per parlare direttamente con Antonella esordendo con “Tesoro non c’è niente, è tutta una stronzata“.

Al che lei le ha subito chiesto perché abbia visto la sua ex e lui ha spiegato che si tratta di alcuni progetti di lavoro e che i fotografi continuano a seguirlo ovunque lui vada. Al che la Elia si è tranquillizzata e i due si sono lasciati andare ad un lungo bacio come al loro precedente incontro.

Inevitabile di nuovo l’effetto Jocker sulla faccia dei due, entrambi cosparsi dal rossetto di Antonella letteralmente spalmatosi sui loro visi. “Il nuovo record no, vi prego!” ha esclamato Alfonso non appena ha visto il bacio, sdraiandosi anche a terra per la disperazione.

“Non ce la fanno a separarci, non me la porta via nessuno Non l’ho mai tradita!” ha infine concluso Pietro smentendo la macchina della verità di Pomeriggio Cinque.

Per smorzare i toni Pupo è invece uscito con “Mi sembra un film su Dario Argento!“.