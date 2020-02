Un concorrente del Gf Vip ha di nuovo bestemmiato? Ecco cosa sarebbe successo nella Casa più spiata d'Italia

Nelle scorse ore, Barbara Alberti ha ripetuto una bestemmia pronunciata nella Casa del Gf Vip 4. La vicenda è andata in onda su Mediaset Extra, ma il GF non ha avuto il tempo di analizzare il video. Durante la puntata di lunedì 10 febbraio, la concorrente si è infatti ritirata, facendo così decadere ogni possibile provvedimento disciplinare nei suoi confronti.

Aristide Malnati: verità sulla bestemmia

Tuttavia i sempre attenti utilizzatori di Twitter hanno notato un’altra possibile bestemmia. Questa volta sarebbe però stato il concorrente più insospettabile a pronunciare l’indicibile. Si tratterebbe infatti di Aristide Malnati, noto anche come Mummy, che in diretta con Alfonso Signorini è stato sentito dire una castroneria. Riascoltando tuttavia il filmato, ad ogni modo, molti hanno ravvisato di non trovare nessuna bestemmia nelle parole di Aristide, che pare invece dire: “È il mio karma”.

Questa sarebbe peraltro la versione più sensata, dal momento che poco prima i suoi coinquilini lo avevano preso in giro in maniera bonaria per il due di picche rifilatogli da Antonella Elia.





Aristide Malnati, classe 1964, è amico di gioventù di Alfonso Signorini, con il quale ha frequentato il liceo classico. Dopo la maturità, ha quindi deciso di iscriversi alla Statale di Milano al corso di lettere classiche, laureandosi poi con una tesi sui papiri di Alceo, un poeta contemporaneo di Saffo. Aristide ha inoltre conseguito una specializzazione in Filologia classica a Zurigo, nonché due ulteriori dottorati a Strasburgo.