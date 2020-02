GF VIP; Giovanni Conversano attacca Serena: “La famiglia non si tocca”

Dopo la rivelazione di Pedro su Serena Enardu anche Giovanni Conversano si è scagliato contro la donna attraverso i social

Le cose si mettono male per Serena Enardu nella casa del Grande Fratello Vip: dopo l’attacco subito da Pedro, il fratello di Pacifico Settembre, la gieffina sarebbe stata attaccata anche dal suo ex fidanzato, Giovanni Conversano.

Pago e Serena Enardu

Tra Pago e Serena Enardu la pace inizia a scricchiolare: il cantante è stato messo in guarda da suo fratello Pedro, che all’interno del Grande Fratello Vip gli ha fatto notare che se Serena lo avesse veramente amato non sarebbe entrata nella casa del Grande Fratello. Pedro ha anche aggiunto che prima di entrare nel reality show Serena avrebbe messo dei like al tentatore Alessandro Graziani. Pago non ha potuto ignorare i commenti del fratello e così ha avuto un’accesa lite con Serena, che ovviamente se l’è presa per le sue insinuazioni.





A dare contro alla gieffina anche il suo ex, Giovanni Conversano, che attraverso Instagram ha scritto un duro sfogo che sembrerebbe indirizzato proprio a lei:

“La caratteristica delle corna è indelebile: a chi si è attaccata una volta rimane per sempre.

Le corna sono la medicina per gli inguaribili romantici. Segui sempre le tre R: rispetto per te stesso, rispetto per gli altri, responsabilità per le tue azioni”, ha scritto l’ex fidanzato di Serena, mentre nel suo ultimo messaggio ha fatto un riferimento al “rispetto dovuto alla famiglia”, e che sembrerebbe chiaramente indirizzato a quanto detto da Serena su Pedro e su Pago all’interno del Grande Fratello Vip. Conversano nel suo messaggio sembrerebbe anche insinuare che Serena lo abbia tradito all’epoca della loro liaison. Sarà stato proprio indirizzato contro di lei il messaggio?