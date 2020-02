Il nuovo singolo di Gionny Scandal è una dedica all'amore. Il cantante ha scelto San Valentino come data per l'uscita di "Se ci sei tu".

Il nuovo singolo di GionnyScandal sarà disponibile dal 14 febbraio: non a caso, il giorno della festa degli innamorati. Il brano, infatti, racconta l’esperienza dell’ultima relazione sentimentale dell’autore. “Se ci sei tu” sarà reperibile su tutte le principiali piattaforme digitali. In anteprima, il racconto del pezzo dalle parole di GionnyScandal.

Nuovo singolo per GionnyScandal

Uscirà il 14 febbraio su Spotify, iTunes e tutte le principali piattaforme digitali il nuovo singolo di GionnyScandal. Il cantante inaugura il suo 2020 musicale con un brano dedicato all’amore. Non a caso, la data scelta per il lancio del pezzo è il giorno di San Valentino, la festa degli innamorati. “Se ci sei tu”, questo il titolo della canzone, riflette l’esperienza dell’artista nella sua ultima relazione sentimentale.

Il brano “vuole essere una dedica a tutte quelle persone che hanno avuto la fortuna almeno una volta nella vita di innamorarsi di qualcuno o di qualcosa”, racconta GionnyScandal.

“Se ci sei tu è tutto quello che non ho mai avuto il coraggio di dire alla mia ex ragazza. Sono una persona che ha spesso bisogno di avere qualcuno accanto per non abbattersi e quando lei c’era mi sembrava davvero tutto meno brutto. Lei mi amava per quello che ero con i miei mille difetti e i miei pregi”. Continua l’artista: “Seppur può sembrare scontato è proprio la forza dell’amore che riesce a salvarci, facendoci superare ostacoli e momenti difficili. Amore non solo nei confronti degli esseri umani ma anche verso tutto quello che ci dà la grinta per guardare avanti ogni giorno con la consapevolezza di non essere soli”.

Musicalmente parlando il pezzo è una fusione di generi, con sonorità pop che si intrecciano con il rap e la trap.

Il brano riflette la capacità dell’artista di muoversi tra diversi stili musicali e di coinvolgere gli ascoltatori con ritornelli che fin da subito rimangono nelle orecchie. Il testo è dello stesso Gionata Ruggieri, mentre la produzione è di Sam Lover. “Se ci sei tu” non sarà solo disponibile sulle piattaforme digitali, ma verrà riprodotto anche in rotazione radiofonica.