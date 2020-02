Luca Zanforlin contro Morgan: “Gli serve uno specialista”

Morgan è nell'occhio del ciclone: contro di lui si è scagliato anche Luca Zanforlin, autore di Amici.

Luca Zanforlin, autore di Uomini e Donne, ha duramente condannato l’atteggiamento che Morgan ha avuto contro il suo collega Bugo al Festival di Sanremo 2020.

Luca Zanforlin contro Morgan

In tanti non hanno affatto apprezzato il comportamento avuto da Morgan sul palco del Festival di Sanremo. A esprimere dissenso nei confronti del musicista ci ha pensato anche Luca Zanforlin, autore di Maria De Filippi, che ha dichiarato come a suo avviso il musicista “avrebbe bisogno di uno specialista”, ovvero avrebbe dei modi talmente esagerati da non essere neanche ritenuti normali.





Zanforlin non è l’unico ad essersi espresso contro Morgan: come lui anche Selvaggia Lucarelli e lo stesso Bugo hanno espresso parole infuocate contro il musicista. Mentre la madre dell’ex leader dei Bluvertigo ha telefonato a Vieni da Me con l’intenzione di “difendere”, per quanto possibile, suo figlio dalla gogna pubblica.

Sul palco di Sanremo Morgan aveva cambiato il testo della canzone che lui e Bugo avrebbero dovuto interpretare insultando pubblicamente il collega, il quale si era allontanato dal palco senza dire niente. Il gesto è costato alla squalifica ai due musicisti, che a seguire si sono reciprocamente insultati e rimpallati le responsabilità della vicenda.

Come Luca Zanforlin in molti hanno accusato i salotti televisivi di aver dato fin troppo spazio a Morgan, che adesso potrebbe addirittura dover rispondere per un “danno d’immagine” alla Rai per la situazione da lui creata al Festival di Sanremo, quando forse avrebbe potuto cercare altre modalità per affrontare Bugo in separata sede.