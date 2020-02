Al termine di una puntata davvero movimentata, Pago ha pesantemente offeso il GF: saranno presi dei provvedimenti contro il cantante?

Serata molto particolare quella di lunedì 10 febbraio per Pago e Serena al Grande Fratello Vip. Durante la puntata, il fratello del cantante è difatti entrato nella casa più spiata d’Italia su invito di Alfonso Signorini. L’uomo ha così cercato di dissuadere Pago dallo stare insieme alla Enardu, mostrandogli peraltro i like che Serena ha messo al tentatore Alessandro, che fu l’elemento di rottura della coppia in quel di Temptation Island Vip la scorsa estate.

Pago contro il GF

Dopo aver chiuso la diretta con Signorini, i concorrenti sono quindi andati a cambiarsi. Ma Pago, evidentemente ancora parecchio scosso dalla situazione, ha sbottato: “Non possono distruggere tutto così. Pezzi di me*da. Sti basta*di”. Dopo lo sfogo solitario, l’artista sardo ha poi raggiunto la compagna in giardino.

Lì il compositore ha iniziato a dire che qualcuno avrebbe istigato la loro lite. “Me lo sentivo, te lo dicevo che avrebbero tentato di farci litigare e allontanare”.

Pacifico ha quindi tentato di difendere Serena dal fratello, ma lei ha dato di matto anche in diretta. “Sono stanca di pagare tutto io”, ha precisato l’ex tronista di Uomini e Donne, che ha anche rischiato un confronto con la ex moglie di Pago, Miriana Trevisan. L’ex velina di Striscia la Notizia avrebbe voluto entrare nella Casa di Cinecittà per dire la sua in merito al comportamento della “rivale”, ma ha poi dato forfait poche ore prima dell’inizio della trasmissione. A parlare con Pago e Serena è stato dunque solo il fratello di lui, che ha comunque sganciato una bella bomba sulla coppia.

Come reagirà il Grande Fratello alle parole di rabbia di Pago?